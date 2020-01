- Det er mange som bidrar med mye positivt til Oppdal og vi er en del av det

Nyheter

Opdal og Midtbygden skytterlag har i løpet av en sesong flere aktiviteter for både de minste, juniorene og seniorene. De legger ned enormt mye i løpet av en sesong og for sine medlemmer og det merkes. Derfor er det flere som ønsker at skytterlaget skal få ukens blomst, på grunn av den innsatsen de legger ned.