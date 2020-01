Tråkket skiløype i helga - nå er veien brøytet

Nyheter

I helga ble det kjørt opp skispor inn til Gjevilvasshytta i Oppdal. Det var Arne Ivar Bakk ved Bakksætra som fikk bestilt tråkkemaskin. Dette ble gjort til tross for at et mindretall av grunneierne i dalen har rett tli å vinterbrøyte veien.