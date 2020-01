Nyheter

En trailer stod fast i sørgående felt på E6 sør for Driva. Dette skrev politiet i Trøndelag på Twitter klokka 19.13 onsdag kveld. Opplysningene fra stedet er at traileren sperret nesten hele veien. Politiet kom raskt til stedet.

Klokka 20.02 melder veitrafikksentralen at det er manuell dirigering på stedet, og at berger er bestilt.

Like før klokka 23 melder Vegtrafikksentralen Midt om at trafikken går som normalt etter at en trailer stod fast og sperret nesten hele E6 i Drivdalen onsdag kveld.