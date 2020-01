Nyheter

Like før klokka åtte torsdag kveld skal politiet ha mottatt melding om et trafikkuhell på E6, omtrent ei mil nord for Oppdal ved Oppdalsporten.

Det skal være en bil som har kjørt ut.

- Sjåføren klaget på smerter i ei arm. Passasjer er kjørt til legevakta av forbipasserende, skriver politiet på Twitter.

Det skal være meget glatt på stedet og sørgående felt er sperret. Politiet er på stedet.