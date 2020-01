- En uholdbar situasjon som vi må løse så raskt som mulig

Nyheter

Tidligere denne uka tok utvalgslederen for vei i Trøndelag fylkeskommune, Hallgeir Grøntvedt, turen til Oppdal. Her møtte han ordfører, varaordfører og administrasjonen i kommunen i forbindelse med brua over Ålma, på gamle E6 mellom Sagtunet og Snøfuglbygget.