900 russ feiret i Oppdal - politiet rykket ut til hotell

- Det har vært en for så vidt helt stille helg, til tross for at det har vært 900 ungdommer fra mørekanten her fra fredag til søndag i forbindelse med et stort russearrangement. Vi har veldig få loggmeldinger og ingen av de få loggmeldingene som har kommet inn har medført reaksjoner fra politiets side, så det har gått veldig bra, sier avdelingsleder ved Oppdal lensmannskontor, Finn Skårsmoen.

Opdalingen har mottatt tips om at politi og ambulanse i helgen rykket ut til et av hotellene i Oppdal sentrum på grunn av bråk i forbindelse festingen.

- Politiet dro til stedet for å få oversikt over hva som hadde skjedd, så det ble tatt hånd om. Det var ikke snakk om noe straffbart forhold, sier Skårsmoen.