- Jeg vil heller holde på med praktisk arbeid

Etter et utdannelsesløp som omhandlet videregående, Øytun folkehøyskole i Alta, linje for friluftsliv ved Universitetet i Tromsø, også det lagt til Alta, og to år lærerskole i Oslo, fant Sindre Smestu Holm (24) fra Berkåk i Rennebu ut at veien han hadde staket ut, kanskje likevel ikke var den rette.