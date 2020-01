Nyheter

UP gjennomførte torsdag en trafikkontroll ved Grindal på fv 700. Åtte sjåfører fikk forelegg for høy hastighet, mens én person fikk forelegg for bruk av mobiltelefon. Dette skriver politiet i Trøndelag på Twitter. 43 bilister ble kontrollert for promille, men det var ingen overtredelser.