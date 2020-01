Flere tatt i kontroll - en mistet lappen

Nyheter

Politiet holdt lørdag ettermiddag trafikkontroll i en 60-sone langs E6 ved Driva. Resultatet er at en bilist mistet førerkortet for å ha kjørt 86 kilometer i timen, mens fem førere fikk forenkla forelegg for mindre fartsovertredelser.

En bilist fikk også forenkla forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon.