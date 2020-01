Nyheter

Fredag kveld klokken 19:01 ble politiet varslet om at et rådyr var påkjørt like sør for Drivstua i Oppdal. Det oppsto ingen personskader. Politiets logg sier ingenting om eventuelle skader på kjøretøy.

Viltnemda ble varslet for å ta hånd om dyret.