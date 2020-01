Nyheter

Brannvesenet mottok fredag kveld melding om pipebrann ved en fritidsbolig i hytteområdet Rasmusslættet i Oppdal.

Brannvesenet varslet også politiet, som fikk beskjed om hendelsen klokken 20:12 og rykket ut.

Klokken 20:39 hadde brannvesenet inspisert pipa og slått fast at det ikke hadde vært åpne flammer der og at alt var under kontroll. Deretter ble det gjennomført en runde med feiing av pipa.