Pelsdyrbøndene forventer bedre kompensasjon med Frp i opposisjon

Avviklingen av pelsdyrnæringen innen 1. februar 2025 var Venstres store seier i regjeringsplattformen, men kompensasjonsordningen har fått kraftig kritikk.

Kommunikasjonssjef Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag mener Frp i opposisjon bør medføre vesentlige endringer.

– Granavolden-erklæringen sier at pelsdyrnæringen skal legges ned. Den krever absolutt ikke at bøndene skal fraranes millionverdier og ruineres, sier Wormdahl til Nationen.

Pelsdyrnæringen: «Manglende kunnskaper eller utspekulert motvilje» Det å basere seg på bokført verdi i stedet for takst er enten manglende kunnskaper om hva bokført verdi er, eller så er det en utspekulert motvilje mot å gi en full kompensasjon.

Senterpartiet har fremmet et forslag der Stortinget ber regjeringen sørge for at pelsdyrbøndene får full kompensasjon. Også Ap mener kompensasjonsordningen er for dårlig.

I starten av februar skal næringskomiteen på Stortinget avlegge sin innstilling, og saken skal deretter behandles i Stortinget.

Sp, Ap og Frp har til sammen 95 mandater på Stortinget. For å få flertall, trenger man 85.

Mye tyder på at Frp vil støtte forslaget, skriver Nationen.

– Ordningen skal bli bedre, skriver saksordfører Morten Ørsal Johansen (Frp) i en SMS til avisen og viser til at opposisjonen nå har flertall.