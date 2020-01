- En gyllen anledning til å skaffe seg kompetanse - aldeles gratis

Nyheter

I begynnelsen av februar starter et gratis, to-dagers datakurs i Frivilligsentralens lokaler på torget i Rennebu. Hensikten er å lære deltakerne å bli trygge på bruken av internett, herunder å lære seg å kunne bruke offentlige sider og de muligheter dette gir.

- Dette er en gyllen anledning for folk til å skaffe seg kompetanse på noe som mange strever med, mange flere enn vi tror, forteller daglig leder ved Rennebu Frivilligsentral, Maj Britt Svorkdal Hess.

Det er søkt om midler fra Kunnskapsdepartementet til kurset, en søknad som ble invilget og som gjør det mulig å tilby gratiskurs.

- Godt voksne mennesker er gjerne ikke trygge nok i bruken av dataverktøy. Kurset vil inneholde opplæring i grunnleggende ting som innlogging wifi, internettsøk, herunder hvordan man kommer seg inn på pluss-saker i media, sier Svorkdal Hess.

Noen og enhver, nær sagt uansett alder, har til tider trøbbel med å søke seg inn på offentlig informasjon og selvbetjeningstjenester på internett, slike som NAV, Mine resepter, Digipost, Alltinn og Skatteetaten og rennebu.kommune.no, noe kurset vil gi en innføring i.

- På kurset vil man også lære hvordan man benytter pinkoder og passord på en sikker måte, hvordan man bruker nettbank og bank-id, få kunnskap om hva en epost er, og hvordan man bruker denne, opplyser Svorkdal Hess.

Det er Dagfinn Vold som er hentet inn som kursholder, og han vil gjennom de to kurskveldene lære kursdeltakerne disse grunnlegende ferdighetene i bruk av PC, nettbrett og mobil.

- Det er mange som kvier seg for å ta i bruk disse verktøyene som andre igjen bruker med den største selvfølgelighet. Kurset gir folk anledning til å fortelle hvor skoen trykker, og vi har tenkt å følge opp med veiledningstimer her på Frivilligsentralen i etterkant av selve kurset. Her kan folk komme med sine frustrasjoner og rett og slett få hjelp, sier Svorkdal Hess.

Frivilligsentralen samarbeider med Lions Club Rennebu, som stiller opp som ekstraressurs til kurset. Svorkdal Hess sier at hvis pågangen tilsier det, vil det høyst sannsynlig bli arrangert flere slike kurs senere i vinter.

- Det er førstemann til mølla som gjelder, og påmelding skjer til Frivilligsentralen. Kurset starter 4. februar, og vi har plass til ti personer. Skulle behovet være der, vil vi arrangere flere kurs, sier hun.