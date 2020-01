Oppryddingen i Hjerkinn er på oppløpssiden - har funnet 18.974 blindgjengere

Nyheter

– Vi er svært fornøyd med fjorårets ryddesesong. Nå er vi i full gang med å forberede den siste sesongen, sier totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg i en pressemelding. Det er ingen liten oppryddingsaksjon som nå er i sluttfasen.

– Norgeshistoriens største naturrestaurering har pågått siden 2006, nå går vi inn i siste svingen og ut på oppløpssiden, sier Skovli Henriksen. Forsvarsbygg er nå i full gang med å forberede den siste feltsesongen.

Praktisk miljøpolitikk

–Skytefeltet bringes tilbake til naturen, området er allerede innlemmet i nasjonalparken og vi ser med det blotte øye at vi sikrer unike naturverdier i indrefileten av norsk fjellnatur. At våtmark og vannveger restaureres og vernes vil også binde store mengder CO₂. Arbeidet på Hjerkinn er derfor et godt eksempel på praktisk miljøarbeid som faktisk utgjør en forskjell, forteller Skovli Henriksen.

Fant 161 blindgjengere

– I fjor ryddet vi 43,4 kvadratkilometer. Det var et meget godt ryddeår, der vi fant og destruerte 161 store blindgjengere. Kun 111 av disse ble funnet i forbindelse med ordinær manngard, og det gleder oss veldig at antallet stemmer meget godt overens med våre analyser og prediksjoner. Dette bekrefter at metoden vi arbeider etter sikrer det resultatet vi alle ønsker, forklarer Henriksen.

Hele feltet er nå ryddet minst to ganger, mange steder er det ryddet både tre og fire ganger.

– Ferdsel på Hjerkinn blir trygt, selv om du alltid må ta visse forholdsregler når du beveger deg i et område som var skytefelt i over åtti år, understreker han.

Totalt siden 2006, og inkludert 2019, er det totalt fjernet eller håndtert:

540,5 tonn metall

Blindgjengere større enn 20mm: 4.653

Blindgjengere mindre eller lik 20mm: 14.321

Ferdig med Store Ringveg

Det ble også tilbakeført 10 km veg i fjor, og Forsvarsbygg er nå ferdig med det som skal utføres på Store Ringveg. Flere av de gamle massetakene på Storranden er ferdig tilbakefylt og arrondert, og nye studier av gjenvekst bekrefter at naturen er godt på veg til å ta seg tilbake i det tidligere skytefeltet.

–Fremdriften er svært god, og vi er svært fornøyd med samarbeidet vi har med våre entreprenører, rådgivere, Forsvaret og alle andre som bidrar, avslutter Henriksen.