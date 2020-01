Pollensesongen én måned foran skjema

Nyheter

Det varme været driver modningen av rakler fra or og hassel fremover, og allergikere som bor i berørte områder, bør starte medisinering nå, lyder rådet fra Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) – som står bak pollenvarselet.

– På grunn av den milde vinteren ligger blomstringen foran skjema. Vi har mye mer ustabilt og mildere vær enn før, som følge av klimaendringene, og dette påvirker pollensesongen, sier pollenanalytiker Hallvard Ramfjord.

Først i vest

Først ut er pollen fra or på Vestlandet, ifølge NAAF.

Som normalt er det ventet at sesongen starter med spredning av or og hassel ved kysten i vest, tett fulgt av spredning på Sørlandet og i Midt-Norge. Pollenspredningen fra or og hassel varer normalt tre til fire uker.

– I innlandet og nord for Trøndelag er nok pollensesongen fremdeles et stykke fram i tid, sier pollenanalytiker Ramfjord.

Det er meldt regnvær for de fleste aktuelle regionene den nærmeste uka, så i den første tiden vil det være blanke varsler – altså ingen ventet spredning.

Usikkert om det blir kraftig spredning

At sesongen starter tidlig, er ikke ensbetydende med en kraftig spredning av pollen gjennom sesongen, understreker Hallvard Ramfjord.

– En ting er hvor mye pollen som produseres, hvor mye som spres, er derimot en helt annen sak. Det er væravhengig. Mye regn vil rense lufta for pollen, mens varmt og fint vær kan by på utfordringer for dem som er allergiske, sier han.