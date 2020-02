Rødt farevarsel for snøskred

Nyheter

NVE melder på sine nettsider at snøskredfaren i Trollheimen onsdag vil øke fra «betydelig snøskredfare» (nivå tre, som er dagens farenivå) til nivå fire, «stor snøskredfare».

Høyeste mulige farenivå er nivå fem (svart fargekode), «meget stor fare».

I yr.no sitt langtidsvarsel meldes det om stiv kuling og at det ventes å komme 26,6 millimeter med nedbør i Trollheimen på onsdag. Også her meldes det om at det vil bli «rødt nivå ekstrem fare» for skred.

NVE forventer «omfattende ustabile forhold på grunn av store nysnømengder og vind.» Videre heter det at naturlig utløste skred forventes.

Den økte faren kommer som en følge av at det ventes store mengder med nysnø i fjellet de kommende dagene. I den forbindelse er faren stor både for flakskred og løssnøskred.

Områder i le for hovedvindretningen vil være de mest skredutsatte. Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse.

Alle som ønsker å drive friluftsliv i fjellet oppfordres til å holde seg unna skredterreng, hvilket vil si terreng som er brattere enn 30 grader, samt utløpssoner for skred.

I skredfarevurderingen skriver NVE følgende:

«Mye nedbør og vind vil føre til dannelse av nysnøflak i høyfjellet. Det er fare for store naturlig utløste tørre flakskred, mest utsatt er Ø-vendte (øst, red.anm.) leheng. Det kan også gå naturlig utløste løssnøskred. Temperaturstigning vil gi fare for naturlig utløste våte skred under mildværsgrensa.»

Tenker du deg til fjells i dag, mandag 3. februar, ber NVE deg være oppmerksom på at det stedvis kan forekomme meget store skavler.

«Temperaturstigning, pålasting med snø, vind og eventuelt folk vil kunne knekke disse», heter det i rapporten.