- Disse verdiene tar dere med dere senere i livet

Nyheter

I vedlegg til kommunedirektørens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 for Rennebu kommune, anbefales det at kommunestyret prioriterer søknaden fra Rennebu barne- og ungdomsskole om eksterne midler til å starte opp som MOT-skole, men også til å utvide slik at Rennebu blir en fullverdig MOT-kommune.