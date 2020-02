Fra skrot til praktisk og bærekraftig fremkomstmiddel

Nyheter

Ung Skaperlyst er et årlig arrangement der elev- og ungdomsbedrifter fra Meldal, Midtre Gauldal og Rennebu, samt videregående skoler i Østersundområdet, møtes for å vise fram sin skaperlyst, i tillegg til at det konkurreres i mange kategorier. Formålet med messa er å fremme entreprenørskap og nyskaping, og en runde rundt i Rennebuhallen viser at kreativiteten er stor blant våre unge gründere.