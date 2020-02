Tankbil sperret E6 ved Ulsberg - veien er nå åpnet

Nyheter

På E6 sør for Ulsberg sperrer en tankbil med henger sørgående felt.

Opdalingen har fått tips om at det stillestående kø på E6, like etter kommunegrensa. Det er kø i begge retninger.

NRK trafikk opplyser på Twitter at det nå pågår berging av tankbilen, som sperrer veien like ved Kløft bru. Vegen er sperret mens bergingen pågår.

Klokken 16.43 melder politiet at veien nå er åpent etter uhellet. Politiet melder samtidig at det er kommet inn mange trafikkmeldinger i fylket i løpet av dagen, men at det heldigvis ikke er oppstått personskader.