Kjemper for å få vinmonopolet til Berkåk

Nyheter

Rennebu kommune publiserte nylig en mailkorrespondanse mellom ordfører Ola Øie og representanter for Vinmonopolet i sine postlister. Der kommer det frem at ordføreren 18. oktober 2018 kontaktet Vinmonopolets distriktssjef, Jan Ivar Brevik, for å lufte et ønske om å få etablert pol-utsalg på Berkåk. Siden har partene utvekslet informasjon. Den foreløpig siste e-posten ble sendt 30. januar 2020.