To vogntog kolliderte: - Svært glatt på stedet

To vogntog kolliderte natt til fredag i en slakk sving ved E6 på Børslettet, like sør for Berkåk. Veien skal ha vært svært glatt.

Det er snakk om et norskregistrert kjøretøy og et dansk kjøretøy.

Den danske traileren fikk store skader på førersiden og havnet i grøfta. Det norske kjøretøyet fikk moderate skader og kunne kjøres fra ulykkestedet for egen maskin, etter at politiet hadde gjort sine undersøkinger.

- Det er meget glatt på stedet og det ene kjøretøyet har mistet kontrollen, sier politiførstebetjent ved Oppdal lensmannskontor, Berit Trønsdal, som var innsatsleder på ulykkesstedet.

Ingen ble alvorlig skadet i ulykken, men en av vogntogførerne klaget på smerter i et kne.

- Det er ingen personskader, men store materielle skader, sier Trønsdal.

Kollisjonen satte en effektiv stopper for all trafikk i cirka to timer. Da ble et kjørefelt åpnet og politiet dirigerte trafikken.

Begge kjøretøyene fikk ganske høy medfart.