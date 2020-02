Nyheter

Politiet skriver på Twitter like før halv ett lørdag formiddag, at det har skjedd et trafikkuhell på Nerskogsvegen ved Skarvatnet i Oppdal.

Det skal være snakk om et mindre uhell, og det skal ikke ha oppstått personskade i forbindelse med uhellet.

Det er heller ikke meldt om trafikkale problemer.