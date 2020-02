Nyheter

Vegtrafikksentralen melder at E6 Dovrefjell er stengt grunnet uvær. Anbefalt omkjøring er via Rv3.

Tidligere søndag ble også veien stengt over Dovrefjell, men ble etter tre timer åpnet igjen. Da meldte Vegtrafikksentralen at den kunne bli stengt igjen på kort varsel på grunn av dårlig vær.

Det ble den altså igjen like etter halv seks søndag kveld, og det er så langt ikke klart når E6 over Dovrefjell igjen kan åpnes for trafikk.