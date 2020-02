Nyheter

Bane NOR opplyser i en trafikkmelding at det er full stans i trafikken mellom Dombås og Dovre, på grunn av et arbeidstog som har sporet av.

- Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, skriver de på Twitter.

Vy skriver på sine nettsider at de reisende må regne med forsinkelser og innstillinger. De toglinjene som berøres av denne avsporingen er Vys regiontog Dombås - Åndalsnes og Oslo S - Trondheim S.

En ny oppdatering vil komme ikveld.