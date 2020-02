Enig med grunneier om skiløype

Nyheter

Grunneier Haldor Toftaker og Oppdal kommune har inngått avtale om at det kan legges skiløype over Toftakers eiendom ved Skaret. Denne skiløypa er en del av stamløypenettet ved Skarvatnet. Avtalen sikrer sammenhengende løype langs Skarvatnets vestside. Avtalen ble undertegnet 13. februar. Dette opplyser ordfører Geir Arild Espnes i en pressemelding.

Ordføreren skriver at han er glad for at Toftaker og Oppdal kommune er kommet til enighet om løypelegging for inneværende vintersesong, med en åpen mulighet for å få dette til også for neste sesong.

- Dette har kommet i orden til tross for at Toftaker sier han har nølt fordi det er begått hærverk på hans eiendom med hogging av trær uten hans samtykke. Det er også blitt lagt løype inn på hans eiendom til tross for at han har sagt at dette ikke var aktuelt inneværende sesong, skriver Espnes.

- Både Toftaker og ordfører er glade for at det er kommet til enighet om en avtale om løypelegging for resten av denne skisesongen, og håper at dette også skje for andre løyper, skriver Espnes.