Det blåste kraftig i Oppdal lørdag kveld og like over ti ble E6 over Dovrefjell stengt. Statens vegvesen skrev at vegen ble stengt inntil videre på grunn av uvær.

- Omkjøring via riksveg 3 i Østerdalen, skriver Statens vegvesen på Twitter.

I morgentimene søndag er veien åpnet igjen for ferdsel.