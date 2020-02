Snøskred ved Skarvatnet: Ber folk om å vise forsiktighet i området

Nyheter

I morgentimene søndag har det gått et snøskred ved Skarvatnet og Karlsenget.

Politiet sier at det er ingen mistanke om at noen er tatt av skredet og opplyser om at det er stor skredfare i området.

Dale Maskin tråkker stamløypenettet i Oppdal og de sier at de oppdaget skredet da løypemannskapet var tidlig ute i sporene. Skredet skal ha gått ved Nonshøa i Skaret.

- Raset går helt ned til Skarveien og stopper i skiløypa. Cirka 200 meter bredt, skriver Dale Maskin på sin Facebook-side.

Løypa vil bli fysisk stengt.

Politiet oppfordrer folk til å vise forsiktighet i området.

- HRS er orientert og VTS er varslet for vurdering av veien fv 6516.