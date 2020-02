Ordførerne jubler for at omstridt forslag trekkes

Nyheter

Opdalingen kontaktet tirsdag ordførerne i Oppdal og Rennebu for å få deres reaksjoner på at regjeringen legger vekk kraftskatteutvalgets forslag om å pålegge kraftkommuner å betale skatt på deres kraftinntekter.

Oppdal og Rennebu får beholde millioninntekter Regjeringen dropper omstridt skatteforslag som ville ført til milliontap for kraftkommuner i Trøndelag, melder Adresseavisen.

Det var Adressa som først omtalte saken, etter å ha intervjuet statsminister Erna Solberg på Frosta tirsdag ettermiddag.

- Dette er en gledens dag. Forslaget ville påvirket så mange distriktskommuner negativt, og vi vet at med en gang en begynner å styre pengene inn i statskassa, vil de etter hvert forsvinne. Dette er en utrolig viktig seier for oss distriktskommuner, som sitter på så store ressurser som vi gjør, sier rennebuordfører Ola Øie.

- Enormt mye penger

Han sier det har vært jobbet godt av LVK (Landssammenslutningen for vasskraftkommuner) og de kommunene som så ut til å bli påvirket av forslaget. Opdalingen skrev i oktober at Rennebu ville ha tapt opp mot 17,7 millioner kroner, hvis kraftskatteutvalget hadde fått gjennomslag for forslaget.

- Dette er enormt mye penger for en kommune som vår. Det hadde blitt så utrolig feil om disse pengene ble kanalisert bort fra der verdiene produseres. Byene har et fortrinn med at de har mange mennesker, og det får de godt betalt for. Vi må passe på at vi får betalt for de ressursene vi sitter på i distriktene, som vi har stilt til rådighet for storsamfunnet. Dette er en rettferdig måte å fordele inntektene på.

17 millioner kroner i året er betydelige inntekter for Rennebu, som for ikke lenge siden hadde store økonomiske utfordringer.

- Det er veldig betydelig. Inntektene varierer fra år til år ut fra strømprisene. Nå er det bare å legge forslaget i en skuff, låse den og kaste nøkkelen så langt at de aldri finner den igjen, sier Øie.

- Kampen var ikke forgjeves

Ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes, sine uttalelser gjenspeiler den samme gleden som Øie uttrykker.

- Vi er veldig fornøyde med at dette ble utfallet. Det gikk akkurat som vi håpet. På en måte har signalene den siste tiden vært såpass tydelige, at vi etter hvert skjønte at det ville gå den veien, sier Espnes til Opdalingen.

Han påpeker at dette fort kunne blitt enda dyrere for Oppdal kommune, enn de 27,5 millionene det ble rapportert i Opdalingen at forslaget kunne koste.

- Dette betyr at vi kan bruke de pengene til det som er kommunens primærtjenester. Det er av stor betydning for Oppdals befolkning. Vi så når forslaget kom på bordet, at dette kunne gå utover våre tjenesteytinger på mange områder. Dette viser at noen ganger så nytter det å kjempe. Denne gangen så var ikke kampen forgjeves.