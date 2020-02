Røde kors får 1,7 millioner kroner i støtte - så mye mottar våre lokallag

Nyheter

Røde Kors i Trøndelag fikk inn 1,7 millioner kroner fra Pantelotteriet i 2019. Det er en økning på 31 prosent siden i fjor.

– Dette er utrolig viktige midler for oss, som gjør at vi kan drive enda mer humanitært arbeid, sier Røde Kors-lederen i Trøndelag, Tor Andre Weiseth, og fortsetter:

– Jeg vil gjerne si tusen takk til alle som støtter oss med panten sin.

Stort kompliment

Han sier Røde kors tar det som et stort kompliment, hver gang noen velger å trykke på Røde Kors-knappen på panteautomaten. Midlene er et veldig viktig tilskudd for å styrke frivilligheten og opprettholde tilbudene til alle av organisasjonens lokalforeninger.

– Disse pengene gjør at lokalforeningene kan tilby en besøksvenn til enda flere eldre, at vi kan arrangere ferieopphold for flere familier med krevende økonomi og at alle kan føle seg trygge på tur, fordi hjelpekorpsene i hele fylket er klare for å rykke ut når det trengs.

Trondheim Røde Kors, Steinkjer Røde Kors og Stjørdal Røde Kors får mest fra Pantelotteriet i Trøndelag. Totalt får Røde Kors hele 62 millioner kroner fra lotteriet for 2019. Halvparten av disse midlene går til de lokale Røde Kors-lagene.

Så mye får Oppdal og Rennebu

Lokallagene i Oppdal og Rennebu blir ikke levnet de helt store summene, sammenlignet med Røde Kors Trondheim.

Oppdal Røde kors mottar 39 768 kroner (sjette mest i Trøndelag), mens Rennebu Røde kors får så lite som 2339 kroner, hvilket betyr at bare tre andre trønderske kommuner får mindre (Meråker, Meldal og Agdenes).

Trondheim Røde kors mottar hele 1 022 775 kroner i støtte fra pantelotteriet 2019. Samtidig skal det sies at topp 20-listene over butikkene det gis mest penger ved i Trøndelag, både når det gjelder antall kroner donert totalt og prosentandelen av den totale pantesummen ved hver enkelt butikk, fylles utelukkende av butikker i Trondheim.

Her gis det mest

Butikken i Trøndelag hvor størst andel av panten brukes i Pantelotteriet er Meny Lade. Her satses hele 21 prosent av all pant i lotteriet. Til sammenligning er gjennomsnittet på landsbasis 10,12 prosent. Meny Sverresborg hadde en andel på 19,48 prosent, før Meny Solsiden med 17,94 prosent.

Største inntekter fra panten kom likevel fra kundene hos Rema 1000 Stavset. Her ble det gitt pant for hele 276 555 kroner. På andreplass kom Rema 1000 Bromstad med 215 239 kroner foran Rema 1000 Rosenborg med et bidrag på 212 746 kroner.

I 2019 vant 11 heldige personer toppgevinsten på én million kroner. Siden starten i 2008 har 81 personer blitt pantemillionær i lotteriet. Syv av disse er fra Trøndelag, som fikk sin siste vinner i Trondheim 1. februar i år.