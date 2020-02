Nyheter

E6 over Dovrefjell ble i 18-tiden torsdag stengt på grunn av uvær. Cirka to timer senere ble veien åpnet igjen for fri ferdsel.

Vegtrafikksentralen advarer om at overgangen kan bli stengt på nytt på kort varsel.

E6 Dovrefjell er stengt på grunn av uvær. Omkjøring anbefales Rv 3. — Vegtrafikksent. midt (@VTSMidt) February 20, 2020