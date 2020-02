Vil selge friskluft til storbyen

Nyheter

Ordfører Ola Øie i Rennebu brenner for å bedre utnyttelsen av skogen og de muligheter dette kan gi, både i forhold til klimaet, næring og arbeidsplasser. Onsdag morgen inviterte han like godt til frokost i det hvite, med bålkaffe og stekt flesk i panna.

Det var heller ikke hvem som helst som var til stede i gapahuken dypt inne i Rennebus skoger, for rundt bålet fant vi blant annet tidligere finansminister og fylkesmann i Hedmark, nå medlem av programkomiteen i Arbeiderpartiet, Sigbjørn Johnsen, og en annen av partiets mest profilerte politikere, Trond Giske.

- Rennebu er en meget aktiv skogbrukskommune, så det er helt naturlig at de kommer hit, sier Ola Øie ubeskjedent.

CO2-lager

Det ble ikke bare spist trøndersk kraftkost og drukket beksvart kaffe fra svartkjelen, for når lokal- og rikspolitikere fra samme parti samles, diskuteres nær sagt både det ene og andre.

Temaet rundt bålet ved gapahuken, omkranset av vinterkledd skog, var likevel i første rekke fornyelse av skogen og hvordan man skal greie å øke volumet på denne naturgitte ressursen, både som råstoff og som CO2-lager.

Øie bærer på det vi nesten må kalle en kongstanke om hvordan skogen i mye større grad kan være en vinn vinn ressurs for både by og land.

- Jeg vil selge frisk luft til byen og ta CO2 i retur for lagring. Det er egentlig veldig enkelt, men samtidig veldig vanskelig, sier han, og overrekker Sigbjørn Johnsen en selvtegnet plansje som illustrerer hvordan dette kan fungere.

- Fin musikk i mine ører

Nevnte plansje lover Johnsen å henge opp på veggen når programkomiteen møtes, en komitè som for øvrig ledes av Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre.

- Dette er fin musikk for en som er fra Hedmark der skogen har betydd mye i generasjoner. Skogen vokser i en kommune, og vi må også få kommunen til å ta lokalt ansvar med gode lokale løsninger, sier den tidligere finansministeren, og nikker anerkjennende til ordførerens planer.

Fagansvarlig skog og utmark i Rennebu kommune, Ståle Solem, forteller at 95 prosent av kommunens areal består av nettopp skog og utmark. Solem sier at hvert år er skogen i Rennebu verdt 180 millioner kroner til samfunnet.

- Vi trenger pådrivere, så jeg ønsker mer fremoverlente skogeiere. Her i Rennebu betyr skogen alt for lite, mens den regionalt betyr veldig mye, blant annet i forhold til arbeidsplasser i treindustrien. Rennebu er store på førsteleddet, små på videre foredling, slår han fast.

Godt stell gir økt produksjon

Solem sier at poenget er at skogen i Rennebu binder dobbelt så my CO2 som vi slipper ut.

- Noen setter pris på at vi binder dette, og med god skjøtsel og produksjon, vil vi få større volum og bedre kvalitet på skogen for fremtidig oksygenproduksjon. Mye skog er lik mye fotosyntese som igjen lagrer CO2 og produserer oksygen, sier han.

Solem drar en sammenligning med jordbruket.

- Et lite jordstykke gir en rundball, men med godt stell gir det samme stykket fire rundballer. Det er noe av det samme med skogen. Arealet Rennebu avvikler i dag er 14 kubikk per mål, men med godt stell kan man produsere både tretti og førti kubikk på det samme arealet. Men beslutningstageren er skogeieren, sier han.