Oppfordrer politikerne til å sette opp lekeplassen på den samme tomta

Nyheter

Lekeplassen ble i fjor høst demontert og lagret. Planen var at den skal settes opp igjen etter at innovasjonssenteret står klart. Næringshagen jobbet ut over høsten 2019 sammen med Siva sine arkitekter for å se på en løsning for en utvikling av kommunens uteoppholdsareal. Det ble fra næringshagen sin side tatt initiativ til en workshop for å utvikle ideer og muligheter.