Ønsker World cup til Oppdal: - Vil skape en folkefest

Nyheter

Oppdal alpinklubb er forespurt av Norges skiforbund om de kunne tenke seg å arrangere World cup i Storslalåm for kvinner i 2022. Klubben har fått fem-seks uker på seg på å gjøre rede for om de oppfyller diverse kriterier som FIS legger til grunn for at noen skal kunne få ansvar for et slikt arrangement.