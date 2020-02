Påkjørt skilt førte til at riksveien ble stengt i en time

Nyheter

Like før halv ett onsdag meldte Vegtrafikksentralen Midt om at E6 var stengt for større kjøretøy like nord for krysset til riksveg 3 ved Ulsberg.

Årsaken var et påkjørt skilt som hang over vegbanen.

- Vær obs. Personbiler kan passere. Entreprenør på vei for å reparere skiltet, skrev Vegtrafikksentralen på Twitter.

En drøy time senere meldte Vegtrafikksentralen at det var ryddet opp i skiltproblemet og at veien igjen var åpen for tungtransport.

Det advares samtidig om at kø og forsinkelser på stedet kan påregnes.