Kommuneoverlegens råd ved mistanke om koronasmitte

Nyheter

På hjemmesiden til Oppdal kommune ligger det informasjon om hvilke forhåndsregler man skal ta ved mistanke om koronavirus-19 smitte.

Kommuneoverlege Kirsten Vikan Opdahl anbefaler innbyggerne om å ta visse forhåndsregler i forbindelse med koronaviruset. Ved mistanke om smitte, og påvirkning av allmenntilstand/sykelighet i så alvorlig grad at lege må vurdere pasienten skal man kontakte legevakt per telefon, ikke møte på legekontor eller legevakt direkte- det må være telefonisk kontakt forut for personlig oppmøte.

Forhåndsregler Koronavirus

Smittemåte: Sannsynligvis dråpe og -kontaktsmitte

Inkubasjonstid: fra 2-14 dager.

Indikasjon for mistanke:

Person som har vært i Wuhan provinsen i Kina med forkjølelsestegn og feber (sår hals, hoste, hodepine, nesetetthet, osv) eller andre områder med kjent smitte Person med forkjølelsestegn og feber som har vært i kontakt med person som har vært i Wuhan provinsen eller andre områder med smitte Person med forkjølelsestegn og feber som har vært i kontakt med person med kjent Koronavirus-19 infeksjon.

For å forhindre smitte:

Personer som er syke bør unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og om mulig holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer.

Bør tilstrebe hoste/nyse i lommetørkle som kastes eller i armkroken, deretter håndvask.

God håndhygiene er viktig, håndvask er det beste. Egen håndduk bør brukes for hver person i hjemmet.

Det anbefales ikke bruk av munnbind utenom helsevesen.

Legehjelp: Legehjelp bør søkes om man har vært på reise i berørte områder, og utvikler forkjølelsessymptomer innen 14 dager, (eller kommer inn under noen av punktene 1,2,3)

Aktuelle pasient må alltid ta telefonkontakt med helsepersonell (fastlegekontor eller legevakt) før man går videre til undersøkelse.

- Det er svært viktig at man ikke bare møter opp på legevakt/hos fastlege men at man tar telefonisk kontakt først. Enten med fastlegekontor eller legevaktsentralen i Orkdal- telefon 116 117, sier kommuneoverlegen.

Det vil så bli drøftet om man skal testes i hjemmet eller komme til legekontoret. Under transport bør man ha på munnbind om man har det, eller at man får det på med en gang man ankommer legekontoret.

Første tilfelle i Norge

Onsdag ettermiddag ble det kjent at en norsk kvinne, bosatt i Tromsø, har fått påvist smitt av det nye koronaviruset. Vedkommende hadde vært i Kina.

Onsdag kveld holdt Folkehelseinstituttet en hasteinnkalt pressekonferanse der det ble kjent at covid-19-viruset for første gang er påvist i Norge. Litt senere holdt Tromsø kommune en egen pressekonferanse.

– En person har i dag fått bekreftet et svakt positivt prøveresultat på koronaviruset, fortalte kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen på pressekonferansen ifølge NTB.

Personen befinner seg nå i Tromsø. Hun kom fra Kina til Tromsø i løpet av forrige helg. Vedkommende har vært i hjemmekarantene siden hun kom til Tromsø, men er nå frisk.

– En svak positiv prøve kombinert med en person som er nå er frisk, gjør det svært lite sannsynlig at personen er smitteførende, sa kommuneoverlegen.