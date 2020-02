Færre elever opplever mobbing i grunnskolen

Nyheter

– Utviklingen går rett vei i flere kommuner i Trøndelag, men det er viktig at alle kommuner fortsetter å jobbe systematisk for å sikre alle barn en trygg og god skolehverdag. Elever og foreldre skal møte en skole med kloke lærere og trygge voksne, og en skole som er fri for mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) i en pressemelding.