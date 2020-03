Erstatter for Notabene-butikken på Domus er klar

Nyheter

Coop Oppdal driver tre bokhandlerbutikker på henholdsvis Domussenteret på Støren, Domus Oppdal og Domus Tynset. Butikkene har tidligere hatt kjedeavtale med Notabene som gikk konkurs før nyttår. Det har over tid vært jobbet med alternative løsninger for butikkene, og valget falt til slutt på kjedeavtale med Norli AS. Dette opplyser Coop Oppdal i en pressemelding.