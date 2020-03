Inviterer til åpningsfest i Sportshallen

Nyheter

I en pressemelding til Opdalingen opplyser rektor Torkild Svorkmo-Lundberg ved Oppdal videregående skole at det blir offisiell åpning av Sportshallen mandag 16. mars.

Åpningen starter med at OVS-rektoren ønsker velkommen. Så blir det snorklipping ved Kari Anita Furunes, leder for hovedutvalg for utdanning.

Videre blir det elevinnslag og taler, før det hele avsluttes med omvisning.

