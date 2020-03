Nyheter

UP har onsdag gjennomført en fartskontroll på fv 700 i Grindal. Seks sjåfører fikk forelegg for høy hastighet, mens to fikk forelegg for mobilbruk. Den høyeste hastigheten ble målt til 85 km/t i 60-sonen, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.