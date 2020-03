Begrenser besøk i Trondheim - ingen tiltak i Oppdal

Nyheter

For å begrense muligheten for koronasmitte, har Trondheim kommune besluttet å begrense besøket ved helseinstitusjonene, til at utelukkende nærmeste pårørende får komme på besøk. Det skriver Adresseavisen.

I Oppdal vurderes det ikke like dramatiske tiltak.

- Vi har ikke tenkt noe spesielt på det. Det er vanlig bondevett at du ikke drar på sykehjemmet, når du er forkjøla. Denne oppfordringen gjelder uavhengig av om det er korona eller en vanlig forkjølelse. Dersom du er frisk, er det fritt frem å dra på besøk, sier kommunelege Kirsten Vikan Opdahl til Opdalingen.

Det er ikke påvist smitte hverken i Oppdal eller Rennebu på nåværende tidspunkt. Hvis det skulle skje, vil mediene informeres.

- Vi må informere befolkningen. Så har vi også taushetsplikt rundt menneskers sykdom. Hvis det oppstår tilfeller av korona her, må vi iverksette tiltak for å begrense at smitten sprer seg.