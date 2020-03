- For tidlig å gi noen grundig vurdering av kjennelsen

Nyheter

Lagmannsrettens avgjørelse knyttet til spørsmål rundt avvisning i Gjevilvassdalen er nå klar. Det ble et knusende tap for kommunen. Kommuneadvokat Kristian Nordheim sier at denne slutningen primært har betydning for omfanget av antall parter i overskjønnet, som vil gå etter sommeren.

Han påpeker at spørsmålene om avvisning startet da grunneiersiden begjærte avvisning av flere forhold inntatt i den avledete overskjønnsbegjæringen.

- Grunneiersiden begjærte avvisning i forhold til nye parter og avvisning av spørsmålene om skjønnets fremme for Grøtsetra - Resskrysset og erstatning for bruk av veien, dette fordi disse spørsmålene ikke var tatt med i overskjønnsbegjæringen fra advokat Andersskog, sier han.

Les reaksjonene: - Dette kan bli Oppdal kommunes største fiasko

I kjennelsen har grunneiersiden fått medhold i at de øvrige partene ikke kan trekkes inn i saken.

- Kommunen har på sin side fått medhold i at den avledete overskjønnsbegjæringen kan fremmes i sin helhet mot de partene som begjærte overskjønn. For øvrig er det for tidlig å gi noen grundigere vurdering av kjennelsen på nåværende tidspunkt, herunder vår og kommunens vurdering av spørsmålet om den skal ankes, sier han.

Kommuneadvokaten påpeker at det gjenstår å se om kjennelsen blir stående. Det er derfor heller ikke naturlig å si noe om spørsmålet om sakskostnader.

- Hva tenker du om at kommunen er nødt å starte prosessen på ny for å få lagt skiløype på strekket Grøtsetra – Reskrysset, som igjen vil bety fire-fem år med nye prosesser?

- Jeg minner om at kommunen aksepterte tingrettens skjønn, herunder at skjønnet ikke kan fremmes for strekningen Grøtsetra – Resskrysset. Kommunen innga derfor ikke en selvstendig begjæring om overskjønn. Spørsmålet er derfor basert på uriktige forutsetninger. For øvrig gjenstår å se om kjennelsen blir stående, sier han.