Valgte ny leder i Forollhogna nasjonalparkstyre

Ordfører Sivert Moen (Sp) i Midtre Gauldal ble valgt enstemmig på styremøtet 4. mars. Dette gjelder for perioden 2020 - 2023. Med seg i arbeidsutvalget får han nyvalgt nestleder Runa Finborud, ordfører i Os kommune, og Tone Hagen, varaordfører i Tynset kommune. Alle tre var også medlemmer i nasjonalparkstyret i forrige periode.

Nytt styre i Forollhogna nasjonalpark Må ta stilling til høyspentkabel på sitt første møte.

Det nyvalgte Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde sitt første møte 4. mars i Trondheim, med blant annet konstituering av nytt styre.

Stein Tronsmoen, politisk representant i styret for Innlandet fylkeskommune, fremmet forslag om Sivert Moen, ordfører i Midtre Gauldal som styreleder og Runa Finborud, ordfører i Os kommune som nestleder. Leder og nestleder inngår i arbeidsutvalget (AU). Styret vedtok at arbeidsutvalget skal bestå av 3 representanter for neste periode. Tronsmoen foreslo Tone Hagen, varaordfører i Tynset som den tredje representanten til arbeidsutvalget. Hele styret ga sin tilslutning til forslaget.