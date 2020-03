Bryllupsdeltakere i Oppdal satt i 14 dagers karantene

Nyheter

Grunnen er først og fremst at to av gjestene har symptomer, og i tillegg er tilreisende fra Trieste i Italia. Trieste var ikke først et av områdene i Italia med vedvarende smittefare, men ble innlemet som dette fredag. Ut fra anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, er personene tilknyttet bryllupet satt i 14 dagers karantene.

- I løpet av lørdag ettermiddag oppgraderte Folkehelseinstituttet anbefalingene til hjemmekarantene i 14 dager for de som har vært i områder med vedvarende smittefare til å gjelde også for personer uten symptomer, skriver Oppdal kommune i en pressemelding.

Alle er ansvarlig ovenfor hverandre

Kommunen jobber nå på spreng blant annet for å finne ut om andre personer kan ha vært i tilknytning til smittefarene. Kommuneoverlege Kirsten Vikan Opdahl minner om at alle har et ansvar for å følge rådene fra Folkehelseinstituttet i disse tider.

- Vi har ingen mulighet til å stoppe dette, men vil begrense det så mye som mulig. Det er umulig å forutse hvor smitten er, så det er viktig at alle følger rådene om man selv blir forkjølet i denne perioden, sier hun.

- Rådene går blant annet på å ikke besøke institusjoner dersom man er forkjølet, å sette seg selv i karantene dersom man har symptomer, samt å ta kontakt med fastlege dersom man er forkjølet etter å ha vært i områder med vedvarende smittefare, presiserer hun.

- Alle har et ansvar ovenfor flere enn seg selv, legger ordfører Geir Arild Espnes til.

Alle rådene fra Folkehelseinstituttet finnes på fhi.no, og her får man blant annet råd rundt hjemmekarantene.

Kunne blitt nektet å komme hit

Oppdal kommune har vært i kontakt med arrangør av bryllupet gjennom uka, og hele tiden gitt råd til dem. Geir Arild Espnes, forteller at man ikke kunne nekte italienerne tilgang til Norge.

- I og med at gjestene kom fra et område som i utgangspunktet ikke var et av områdene med vedvarende smittefare, kunne vi ikke nekte dem tilgang til Norge og Oppdal, så det var aldri aktuelt i forkant av bryllupet, forteller han.

- Vi kunne ha nektet dem tilgang i dag, nå som Trieste er innlemmet som et av disse områdene, legger han til.

I tillegg til Trieste, er det også gjester fra både England, Australia og Tyskland blant de som er satt i karantene.

Kommunen vil nå jobbe videre med saken, og lover å gjøre alt som står i sin makt for å begrense smittefaren og beskytte de som er mest utsatte.

Tar kun prøver av de som viser symptomer

Kommunen skal fortest mulig ta prøver av de to gjestene som har vist symptomer, men Vikan Opdahl understreker at ikke alle gjestene vil bli testet.

- Vi kan ikke ta prøver av alle gjestene i bryllupet. Vi tar prøver av de som viser symptomer, sier kommuneoverlegen.