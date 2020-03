Fortsatt ingen koronasvar i Oppdal

Nyheter

Klokken 07.15 søndag morgen satte smittevernoverlegen i Oppdal 70 personer i karantene. Dette er bryllupsgjester, de ansatte ved bryllupsstedet og alle andre som har vært i nærkontakt med gjestene. Det er hele tiden gjort vurderinger i forhold til at det var flere gjester fra Nord-Italia.

Etter nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet lørdag, ble det besluttet at denne gruppen skulle settes i karantene søndag morgen.

- Vi ble samme morgen gjort oppmerksom på at det var en av de utenlandske gjestene som hadde symptomer på koronavirus. Utover formiddagen ble det kjent at ytterligere to gjester kjente på symptomer. Alle disse tre er isolert på Bjerkeløkkja. Rundt klokken 12 i dag hadde Oppdal kommune sitt 2. krisestabsmøte, skriver ordfører Geir Arild Espnes (Sp) i en pressemelding.

Bjerkeløkkja Bed and Breakfast er satt i karantene fra 8. mars til og med 21. mars. Det er pekt ut kontaktperson til Bjerkeløkka.

I dag er fire personer testet i Oppdal. Prøvesvar fra St. Olavs hospital vil foreligge i løpet av kvelden. Kommuneoverlegen er tatt inn i 100 prosent stilling for å arbeide med forebygging av smitte og bistå krisestaben med sin kompetanse, står det i pressemeldingen.

Ordføreren sier at de nå jobber med å skaffe full oversikt over arrangementer i Oppdal de kommende tre ukene, og vurderer fortløpende om de kan gjennomføres som planlagt. Det vil holdes krisestab i Oppdal kommune fortløpende.