Næringskonferansen i Oppdal må utsettes

Nyheter

Årets næringskonferanse skulle i utgangspunktet gått av stabelen 26-27. mars i Oppdal kulturhus. Men i dag ble det klart at den ikke skal arrangeres nå. Kommuneoverlege Kirsten Vikan Opdahl sier til Opdalingen at de har bedt arrangørene om å avlyse, men at den endelige avgjørelsen faller på arrangørene.

Mari Erdal i Nasjonalparken Næringshage skriver i en e-post mandag formiddag at de søndag kveld fikk pålegg fra kriseledelsen i Oppdal, ved kommuneoverlegen, om å utsette Næringskonferansen 26. og 27. mars. Dette for å begrense og forsinke mulig spredning av viruset.

- Vi ber om forståelse for utsettelsen. Ny dato for næringskonferansen vil bli bestemt når situasjonen har stabilisert seg. Vi ønsker å gjennomføre konferansen som planlagt ved en senere anledning, sier Erdal.

Også Oppdalsuka må avlyse sine arrangement.