Tre personer blir testet for koronaviruset i dag

Nyheter

Kommuneoverlegen Kirsten Vikan Opdahl forteller at de skal ha et møte rundt lunsjtider i dag for å få en oversikt over situasjonen i Oppdal med tanke på koronasmitten.

Søndag ble det klart at bryllupsdeltakere i Oppdal er satt i 14 dagers karantene. Omtrent 50 gjester, seks ansatte og en prest som deltok i et bryllup på Bjerkeløkkja er rammet.

- De tre som er isolert skal testes i løpet av dagen, sier hun.

Bryllupsdeltakere i Oppdal satt i 14 dagers karantene Tidlig søndag satte smittevernoverlege i Oppdal omtrent 50 gjester, seks ansatte og en prest som deltok i et bryllup på Bjerkeløkkja i karantene.

Saken oppdateres.