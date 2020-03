Første prøveresultat er klart

Nyheter

Tidlig søndag satte smittevernoverlege i Oppdal rundt 70 personer, noe som inkluderer seks ansatte og en prest som deltok i et bryllup på Bjerkeløkkja, i karantene. Grunnen skal være at to av disse, som er en del av et reisefølge fra Trieste i Italia, skal ha vist symptomer på koronasmitte.

Mandag ble fire personer testet for koronasmitte i Oppdal. Nå har det første prøvesvaret kommet. Her fant kommuneoverlege Kirsten Vikan Opdahl grunnlag for testing, men prøvesvaret er negativt. Det vil si at vedkommende ikke er koronasmittet.

Ordfører Geir Arild Espnes meddeler at han har ingen ytterligere informasjon å komme med på nåværende tidspunkt.

Svarene på de tre andre prøvene er ventet å komme utover dagen, tirsdag.