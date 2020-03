For å begrense smittefaren iverksettes det strenge tiltak i Rennebu

Nyheter

Fra onsdag 11. mars begrenses besøk til beboerne ved helsesenteret til nærmeste pårørende. Rennebu kommune iverksetter utvidede tiltak for å forebygge koronasmitte overfor særlig utsatte grupper i samfunnet.

- Alle eksterne aktiviteter utgår. Restriksjonene gjelder ikke kommunens driftspersonell og eksterne leverandører med oppdrag på helse- og omsorgssentrene. For disse gjelder vanlige råd om at de må være friske og symptomfrie.

Flere avlysninger

Det gjøres oppmerksom på at dette er et forebyggende tiltak for å beskytte en sårbar gruppe og samtidig unngå å overbelaste viktige samfunnsstrukturer. Det er på nåværende tidspunkt ikke påvist koronasmitte i Rennebu kommune.

Dette skriver Rennebu kommune på sine hjemmesider.

Når det gjelder arrangement, oppfordres ansvarlige for arrangement i offentlig eller privat regi til å kontakte kommuneoverlegen for å få råd om gjennomføring, eventuelt smittevernråd, dersom arrangementet skal gjennomføres.

Flere arrangører har allerede tatt beslutningen om å avlyse som et ledd i det forebyggende arbeidet mot koronasmitte.

Dette gjelder blant annet både lørdagens konsert med Trawelling Strawberries i Nerskogen kapell, det påfølgende arrangementet i Markastuggu, og en planlagt basar på Sandbrekka er utsatt på ubestemt tid.

Årets døraksjon Krafttak mot kreft som etter planen skulle gjennomføres i morgen, torsdag 12. mars, er avlyst, og gjennomføres i stedet som en vippsaksjon.

I forkant

Bedriftene i kommunen tar også grep, noe Merete Fossum ved Bygdasenteret AS kan bekrefte. Bygdasenteret er formidler av renholdstjenester, og har allerede tatt flere grep i et forsøk på å være i forkant.

- I forbindelse med smittevern skjerper Bygdasenteret sine renholdsrutiner. Dette innebærer at vi, i tillegg til det ordinære renholdet, nå har ekstra fokus på rengjøring av f.eks. håndløpere på rekkverk i trapper, lysbrytere, dørhåndtak, håndtak på skap og armaturer på kjøkken og toaletter. I tillegg har enkelte av våre kunder utarbeidet egne retningslinjer i forbindelse med det ordinære renholdet, forteller hun.

- Vi har en plan

Ordfører Ola Øie sier at Rennebu kommune, som andre kommuner, tar dette på alvor.

- Vi informerer jevnlig på våre hjemmesider, og jeg er i tett dialog med kommuneoverlege og kommunedirektør. Blant tiltakene så langt, er utplassering av flere hånddispensere med Antibac i Rennebuhallen, og også skoler og barnehager tar sine forholdsregler, sier han.

Nå er det så langt ikke registrert koronasmitte i Rennebu, men ordføreren minner likevel den enkelte om å ta personlig ansvar for at det heller ikke skal skje.

- Vi må alle være bevisste på hygienen, og ellers følge rådene som kommer. Kommuneoverlegen er i tett dialog med Folkehelseinstituttet, og om det skulle skje at smitten oppstår i Rennebu, har vi en plan, beroliger han.