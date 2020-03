Tre nye testet for koronasmitte: Beboere ved helsesenteret og sanatelltunet i karantene

Nyheter

Onsdag ettermiddag inviterte krisestaben i Oppdal til nytt pressetreff. Denne gang besto treffet utelukkende av ordfører Geir Arild Espnes og representanter fra lokalavisene, da resten av krisestaben har det for mye viktig arbeid å gjøre til å ta en pause fra dette.

- Vi begynner nå å komme mer over i det en driftsfase, der vi skjønner hvordan vi skal jobbe fremover, etter å ha hatt veldig mye usikkerhet i den første perioden etter utbruddet. Det er en bedre situasjon, samtidig som det selvsagt ikke er en ønskesituasjon i det hele tatt. Dette er noe vi alle må løse i fellesskap, innleder Espnes møtet med.

Videre informerer han om at svaret på den fjerde smitteprøven som ble tatt ved Bjerkeløkkja på mandag nå er klart, og at vedkommende ikke er smittet.

Tre nye testet

I dag har to nye personer av de som sitter i karantene på Bjerkeløkkja vist symptomer, noe som har ført til at også disse har blitt testet.

I tillegg har en annen person i Oppdal, som ikke har noen tilknytning til bryllupsfesten på Bjerkeløkkja, blitt testet.

Ordføreren kunne ikke kommentere dette tilfellet ytterligere av personvernårsaker.

- Har dere oversikt over hvem vedkommende har vært i kontakt med?

- Dette er noe vi vil jobbe med etter hvert. Å spore ting tilbake er veldig vanskelig og veldig tidkrevende. Vi gjør det ikke nødvendigvis når prøvene tas, men det kan hende vi må gjøre det i etterkant.

- Er det lokalt helsepersonell som gjennomfører koronaprøvene?

- Det har jeg ikke oversikt over, men det skal jeg få sjekket ut.

- Hvorfor er hele Sanatelltunet satt i karantene?

- Dette er en spesialavdeling, hvor det er veldig vanskelig å passe på hva beboerne gjør til enhver tid. Derfor har vi besluttet å sette hele tunet karantene. Det innebærer at de ikke får dra ut på samme måte som før, de kan ikke bli med på butikken og slike ting. Vi må ha kontroll.

Det stemmer ikke at noen av beboerne ved helsesenteret eller sanatelltunet har vist symptomer på smitte.

- Det er ingen med symptomer og ingen mistanke om koronasmitte blant beboerne ved Sanatelltunet eller helsesenteret. Vi har innført karantene for alle beboere ved Sanatelltunet og en pasient ved helsesenteret, da en ansatt er satt i karantene etter å ha vært på konsert. Det ble, da dette ble kjent, umiddelbart innført karantene for pasienter og beboere som denne hadde vært i kontakt med for å være på den sikre siden, skriver enhetsleder Turi Teksum i en e-post til Opdalingen.

Full besøksstopp

Karantenen ved helseinstitusjonene innebærer ikke de ansatte. Det samme gjelder på Oppdal helsesenter, hvor en beboer er i karantene.

Det er også satt full besøksstopp ved alle helseinstitusjoner i Oppdal. Dette inkluderer både helsetunet, BOAS og omsorgsboliger.

- Ifølge kommuneoverlegen gjelder dette for samtlige gjester, også nærmeste pårørende. Grunnen til at restriksjonene bare øker, er at vi gjør alt i vår makt for å holde smitteomfanget nede på et nivå vi har kapasitet til å hanskes med. Vi må ta nye grep etter hvert som vi ser utvikling.

Samtidig skal det sies at selv om folk har vist symptomer, så er sjansene små for at de faktisk er smittet av koronaviruset. Kun en av de fire det har kommet prøveresultater på fra Bjerkeløkkja er påvist smitte.

Totalt sitter nå mellom 85 og 90 personer i Oppdal i karantene.

Espnes påpeker, akkurat som han gjorde tirsdag, at det er svært viktig for han at det kommer frem at dette er en situasjon Oppdal kommune på ingen måte kunne kommet utenom.

- Koronaviruset hadde kommet til Oppdal uansett. Derfor er det viktig at alle forstår at dette er en situasjon vi må løse sammen. Jeg anbefaler alle å se tirsdagens «Debatten» med Fredrik Solvang på NRK1 i opptak.

Der var overlege ved folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, gjest. Espnes beskriver ham som en av de landets mest kunnskapsrike om denne pandemien. Du kan se hele programmet gratis på NRK Nett-tv ved å trykke her.

Onsdag morgen la krisestaben ut en video på kommunens plattformer med info. Den finner du blant annet her (Facebook).

Kaller inn til møte med nødetater

Staben har også kalt inn beredskapstjenestene (nødetater som politi, brann og ambulanse) til et møte, hvor de ønsker å drøfte hvordan de kan jobbe sammen på best mulig måte.

- Vi vet de kan bidra godt i denne situasjonen. For oss handler det om å sette en større stab og samtidig øke mulighetene vi har til å jobbe så godt sammen med beredskapen som mulig. Når dette møtet blir, er fortsatt ikke avklart.

I tillegg jobber staben med å sette nye retningslinjer for kommunens ansatte.

- Vi har vært i en liv- og helsesituasjon, der dette har tatt all vår tid. Nå er vi over i en fase hvor vi må finne retningslinjer både for våre egne ansatte og for hele kommunen. Det har vi jobbet mye med i dag.

Folkehelseinstituttet gikk onsdag ut med et «worst case»-scenario, der de anslår at hele 2,2 millioner mennesker i Norge kan bli smittet av koronaviruset. En tredjedel av disse, altså 700 000 mennesker, kan igjen komme til å utvikle sykdom.

Det kan du lese mer om her.

- Tydelige retningslinjer

- Er Oppdal i stand til å håndtere en slik situasjon, om det samme prosentandelen av befolkningen blir smittet som i scenariet til FHI?

- Det er vi bare nødt til, vi har ikke annet valg. Planen vår nå er å få den smittekurven til å bli så flat som mulig. Vi jobber på spreng med begrensing, forebygging og beskyttelse, akkurat som i resten av Norge. Tenkningsmessig jobber vi nå ut fra flere typer scenarier. Det er svært viktig at vi unngår en slik spredning. Oppdal isolert sett er en ting, men hva hvis dette skjer i Trondheim og folk derfra finner ut at hvis de først settes i karantene, så kan de likegodt ta den på hytta i Oppdal? Vi kommer til å gå ut med råd rundt dette etter hvert.

Mandag kom bekreftelsen på at helgens Rotlaus-konsert ved Oppdal kulturhus ble utsatt. Krisestaben er nå i gang med å jobbe frem en holdning som skal hjelpe dem være konsekvente rundt hvilke arrangementer som kan gå sin gang og hvilke som bør avlyses.

- Fra kommunens side vil vi jobbe med å få ut tydelige retningslinjer i forhold til arrangementer. Så kan det hende at noen ikke synes disse er gode nok. Da må disse ta kontakt og spørre, så vi kan forbedre dem. Vi hørte Aavitsland si under gårsdagens debatt at vi må spørre oss selv hva som er samfunnsnødvendig og hva som kan utsettes. Rådet er at hvis du kan utsette, så utsetter du.

Nerskogrennet går som planlagt

Krisestaben har ikke blitt kontaktet av Oppdal kulturhus angående noen av deres arrangementer. Det var for eksempel krisestaben som selv tok avgjørelsen om at Rotlaus måtte avlyses.

- Vi har fått spørsmål om Nerskogrennet. Der besluttet vi at det kunne gjennomføres, da dette er et utearrangement der folk ikke skal være tett på hverandre.

Per i dag har det ikke kommet pålegg fra krisestaben om å avlyse arrangementer med et visst antall deltakere/gjester.

- Ingen av oss i krisestaben har jobbet med en krise som dette før. Det har vel knapt skjedd i Norge siden spanskesyken, at det har kommet en pandemi som vi ikke har noen beskyttelse mot annet enn de konservative beskyttelsene som er gitt oss ved håndvask og slike ting. Dette er nytt for oss alle. Det ser vi også på måten regjeringen, Stortinget, FHI og helsedirektoratet håndterer det på, sier Espnes.