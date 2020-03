Har satt kriseledelse og stenger kommunehuset

Nyheter

I et møte torsdag ettermiddag, satte Rennebu kommune ned en egen gruppe som i forbindelse med koronasmitten danner kommunens kriseledelse.

Kriseledelsen

Kriseledelsen består av kommuneoverlege Arne Opdahl, kommunedirektør Per Øivind Sundell, ordfører Ola Øie, varaordfører Marit Bjerkås, avdelingsleder Teknisk drift Geir Fjellstad, kommunalsjef for Samfunnsutvikling og drift Lill Hemmingsen Bøe, kommunalsjef Oppvekst Nina Rise Oddan og kommunalsjef Helse og omsorg, Ingrid Fagerli.

I tillegg er Personal- og stabssjef Per Ivar Wold en del av kriseledelsen, og Wold er også kommunens beredskapskontakt.

Skole, barnehage kommunehus og helsesenter

- Torsdag ettermiddag har vi hatt møte, og har bestemt at skoler og barnehager i Rennebu stenger fra og med fredag. Også kommunehuset stenges, og i tillegg er det bestemt å stenge Rennebu helsesenter for besøkende, det samme gjelder Arbeidssenteret, biblioteket, fritidsklubben og Rennebuhallen, forteller Ola Øie til Opdalingen.

Rennebu kommune vil utvide telefontiden ved servicetorget, slik at det fortsatt er mulig å nå kommunen for de som har spørsmål. Servicetorget vil være behjelpelig med å sette over til den du ønsker kontakt med.

- Vi forholder oss til regjeringen, så skolen er stengt fra i kveld (torsdag). Foresatte henter elevenes skoleutstyr i morgen, og vi gjennomfører digital undervisning fra og med mandag, sier rektor ved Rennebu barne- og ungdomsskole, Gerd Staverløkk i en kommentar.

- Tenk smittevern

Når det gjelder de ansatte i kommunen, opplyser ordfører Øie at det vil foretas en kartlegging av disse i forhold til hvem som innehar viktige funksjoner.

- Jeg oppfordrer fortsatt folk til å tenke smittevern, og være nøye med renholdet. Dette er kjempeviktig. Jeg vil også be folk om å avstå mest mulig fra reisevirksomhet både innen- og utenlands, og at det unngås å oppsøke folkeansamlinger, sier Øie.

Kriseledelsen i Rennebu kommune henstiller alle innbyggerne i kommunen til å tenke gjennom sin egen adferd, og til å ta del i den store samfunnsdugnaden vi nå ser er på gang over det ganske land.